Rainha da cocaína é condenada a 5 anos por tráfico internacional na Espanha

María Teresa Jaimes Caicedo, conhecida como a ‘rainha da cocaína’, foi sentenciada a cinco anos de reclusão após sua detenção em 2022. Ela é acusada de atuar como intermediária entre traficantes colombianos e cartéis europeus, organizando o envio de cocaína a partir de sua luxuosa residência em Marbella, na Espanha. As investigações realizadas pelas autoridades revelaram que a colombiana, que se apresentava como uma empresária de prestígio, estava envolvida em atividades criminosas.

Durante uma operação em sua mansão, a polícia apreendeu um tablete de cocaína com 977,20 gramas e alta pureza. María Teresa é considerada a sucessora de um império do crime que pertencia a seu ex-marido, Michel Curtet, preso em 2005 por tráfico de drogas. As investigações indicam que ela contava com o apoio de líderes do cartel Norte del Valle, o que facilitou suas operações ilícitas.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias