Rainha de rodeio morre de causa desconhecida aos 24 anos. Saiba quem é

A jovem Amanda Batista, de 24 anos, morreu na quinta-feira (22/8), em Rio Verde (GO), de causa desconhecida. Declarada rainha do circuito de rodeio CWC deste ano, a moça que nasceu em Iporá (GO) teve uma parada cardíaca e precisou ser levada a um hospital. Ela ficou internada em uma unidade de terapia intensiva (UTI), mas não conseguiu sobreviver.

Conforme a família, a causa da morte não foi esclarecida, mas acredita-se que Amanda tenha sido vítima da falência múltipla de órgãos. Após a internação, a moça precisou ficar em coma induzido.

Um familiar de Amanda afirmou que ela deu entrada em um hospital de Iporá no dia 21 de junho deste ano, véspera do aniversário da jovem. Na unidade, após manobras de ressuscitação, o coração voltou a funcionar. Na sequência, os profissionais a encaminharam para Rio Verde, município do Sudoeste goiano.

Tristeza “A morte da Amanda foi um baque para todos nós. Foi muito inesperado e fragilizou demais a família. A mãe, a tia, as primas estão inconsoláveis, desoladas. Mas estamos juntos em oração para poder suportar essa dificuldade”, desabafou um primo de Amanda, Alan Gonçalves, ao G1.

O título de rainha do rodeio foi conquistado em abril deste ano, no município de Nova Crixás (GO). A motivação para a candidatura ao título foi a paixão da jovem pelo universo sertanejo.

Nas redes sociais, depois de se tornar rainha do rodeio, Amanda celebrou a conquista. “O sucesso começa com um sonho, do sonho para a meta, da meta para a disciplina, da disciplina para a persistência e da persistência para a conquista”, comemorou.