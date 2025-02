Raio atinge duas pessoas em praia no litoral de São Paulo. Veja

São Paulo — Duas pessoas foram atingidas por um raio que caiu na faixa de areia do bairro Ocian, na Praia Grande, no litoral de São Paulo, durante uma tempestade na tarde dessa quarta-feira (5/2). As vítimas foram socorridas conscientes pelo Samu e Corpo de Bombeiros e encaminhadas para um pronto socorro local.

Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ver que a descarga elétrica atinge um carrinho de ambulante. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o raio caiu por volta das 15h40.

Veja:

Em nota ao Metrópoles, a Prefeitura de Praia Grande informou que a Defesa Civil vem realizando ações de conscientização sobre os riscos durante tempestades, principalmente nas praias.

“Distribuindo panfletos e orientando via redes sociais, o órgão orienta que as pessoas procurem um local coberto e seguro em caso de tempestades com raios o mais rapidamente possível”, afirma o texto.

Segundo informações do Complexo Hospitalar Irmã Dulce, para onde as duas vítimas foram encaminhadas, ambas passaram por atendimento na unidade e já receberam alta.