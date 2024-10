Rajada de vento em SP foi a mais forte já registrada desde 1995

São Paulo – A rajada de vento que atingiu a zona sul da cidade de São Paulo durante a tempestade desta sexta-feira (11/10) chegou à velocidade de 107 km/h e foi a mais forte já registrada pela Defesa Civil de São Paulo desde 1995, quando teve início a série histórica de dados do órgão. Em meio ao temporal, a cobertura de um shopping chegou a sair voando e atingiu um carro que passava pelo estacionamento do local. Veja:

O recorde anterior era de 3 de novembro de 2023, quando a região metropolitana teve ventos de 103,7km/h. Na época, os estragos na rede elétrica impactaram o fornecimento de luz por mais de uma semana em vários bairros da Grande São Paulo.

Mais de 13 horas depois da tempestade desta sexta, diversos endereços continuam sem energia na capital paulista. A Vila Andrade e no Guarapiranga, na zona sul da capital paulista, foram alguns dos bairros que amanheceram sem luz.

Com semáforos apagados, os pedestres que precisavam atravessar a Av. Giovanni Gronchi na manhã deste sábado (12/10) tinham que pedir ajuda aos motoristas. Não havia funcionários da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) quando a reportagem do Metrópoles passou no local.

O presidente da Enel, concessionária responsável pelo fornecimento de energia na capital paulista, convocou uma coletiva de imprensa para falar sobre as medidas que a empresa está tomando desde o início da noite de ontem. Em novembro de 2023, a Enel chegou a ser multada pela demora no reestabelecimento de energia.

Os ventos fortes desta sexta também impactaram o funcionamento do Aeroporto de Congonhas, que teve operações de pousos e decolagens suspensas por causa da tempestade. Segundo a Aena, concessionária que administra o terminal, seis pousos foram desviados para outros aeroportos e duas decolagens foram suspensas, no período entre 19h53 e 20h12 desta sexta.

No Aeroporto Campo de Marte, as rajadas chegaram a 88,9km/h às 19h44, segundo monitoramento do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE).

Pelo menos quatro pessoas morreram em todo o estado durante as chuvas desta sexta. Em Bauru, no interior paulista, a queda de um muro deixou três pessoas, entre elas uma criança, e um cachorro, mortos. Em São Paulo, uma pessoa morreu no Campo Limpo, zona sul, após a queda de uma árvore.

O Corpo de Bombeiros registrou 142 chamadas para queda de árvores na região metropolitana entre a meia-noite e às 8h da manhã desta sexta.