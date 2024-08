Ramagem estreará na TV insinuando que Paes tem esquema de ônibus

Reprodução

1 de 1 Alexandre Ramagem – Foto: ReproduçãoO deputado Alexandre Ramagem, candidato do PL à Prefeitura do Rio de Janeiro, estreará sua propaganda eleitoral na TV insinuando que o prefeito Eduardo Paes, do PSD, tem um esquema ilegal com empresas de ônibus da cidade. As campanhas na televisão começarão no próximo dia 16.

“As empresas de transporte, em lugar de obedecer ao prefeito, mandam no prefeito. Vai saber o que rola aí. As empresas não cumprem os contratos e nada acontece”, afirmou Ramagem, acrescentando que Paes não cumpriu promessas de unificar o sistema de transporte ou adotar a bilhetagem eletrônica.

Com um fundo escuro e música solene, Ramagem adotou um tom sério na gravação e não usou imagens de apoio. Depois de atacar o prefeito e atual líder nas pesquisas, Ramagem prometeu “tolerância zero” contra ônibus em mau estado e que atrasam as viagens.

No debate da Band na última quinta-feira (8/8), Ramagem centrou as críticas em Paes e lembrou que é apoiado pela família Bolsonaro. Também disse que o carioca “vive com medo” e enfrenta uma crise na segurança pública.

