Rancheiro lança a Promoção “Pra Rancheiro Eu Tiro o Chapéu” com Ana Castela

A Rancheiro anuncia o lançamento da sua nova promoção, “Pra Rancheiro Eu Tiro o Chapéu”, que entra no ar no próximo dia 07/10. Nessa campanha, os consumidores que comprarem pelo menos quatro biscoitos Rancheiro, sendo um deles da linha Cookie, e cadastrarem o cupom fiscal no site da promoção, concorrem a mais de 1.000 prêmios instantâneos, entre eles, chapéus autografados pela cantora Ana Castela, a embaixadora oficial da linha de biscoitos da marca.

Além dos prêmios instantâneos, todos os participantes terão a chance de concorrer a ingressos exclusivos para um show da “Boiadeira”, com direito a uma visita ao camarim, chapéu autografado e um acompanhante para viver essa experiência inesquecível.

A promoção foi planejada pelas agências Tripé Onlife Mkt e Meet durante seis meses e terá a duração de 1 ano, proporcionando inúmeras oportunidades para os fãs da marca participarem e se conectarem ainda mais com a Rancheiro Para saber mais e participar da promoção, acesse www.promocaorancheiro.com.br.