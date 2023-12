Randolfe anuncia que se filiará ao PT após 1 ano de negociação

Em evento com Lula no Amapá, senador disse que estará ao lado da “maior liderança política da história” do Brasil

Randolfe havia se desfiliado da Rede Sustentabilidade em maio deste ano

Mariana Haubert 18.dez.2023 (segunda-feira) – 18h33



O líder do Governo no Congresso, senador Randolfe Rodrigues (sem partido-AP), anunciou nesta 2ª feira (18.dez.2023) que se filiará ao Partido dos Trabalhadores.

“Casamento com partido é igual casamento da gente. Às vezes está junto, às vezes decide separar. E no início deste ano foi necessário um desligamento partidário meu. Me perguntam qual a minha escolha. Eu respondo em 1ª mão para o senhor e para todos que estão ouvindo: o meu partido é o partido de Lula. Eu estarei no partido de Lula, onde ele estiver. Porque eu estou ao lado da maior liderança política da história desse país”, disse ao lado do presidente durante entrega de unidades habitacionais do Minha Casa, Minha Vida em Macapá (AP).

O congressista deixou a Rede Sustentabilidade em 18 de maio de 2023. Embora já estivesse negociando com os petistas a migração de partido desde o início do ano, a saída se deu também por divergências com a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, uma das idealizadoras do partido.

Na época, ambos discordaram sobre a exploração de petróleo na margem equatorial da região da Foz do Amazonas. Marina era contrária à prospecção, enquanto Randolfe se mostrou favorável.