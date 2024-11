Randolfe destaca importância de Alcolumbre para vitórias do governo

O líder do governo no Congresso Nacional, Randolfe Rodrigues (PT-AP), enfatizou a importância da articulação política do senador Davi Alcolumbre (União-AP) para as vitórias do Palácio do Planalto dentro do Legislativo. O senador do União é candidato à presidência do Senado Federal em 2025.

“Senador [Davi], não somente da base apoiar o governo, muito das vitórias que o governo teve aqui no Congresso Nacional, muito antes da posse do presidente Lula, se deve a articulação e o apoio do senador Davi, e para o governo em especial vai ser um ganho, uma vitória ter o senador Davi à frente, mais uma vez, da presidência do Senado”, disse Randolfe.

A declaração do senador aconteceu durante a 10ª Cúpula de Presidentes dos Parlamentos do G20 (P20), nesta quarta-feira (6/11), em Brasília.

Davi Alcolumbre atualmente comanda a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado Federal e pretende retornar à presidência da Casa Legislativa a partir do próximo ano. O senador pelo Amapá tem como principal aliado político o atual presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

Em busca de construir uma candidatura de consenso no Senado, a expectativa é de que o Partido dos Trabalhadores (PT) anuncie apoio a candidatura de Alcolumbre na próxima semana.

A decisão foi estruturada entre o líder do PT no Senado, Beto Faro (PT-PA), com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha.