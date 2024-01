Randolfe Rodrigues critica ausência de parlamentares em evento de um ano do 8 de Janeiro

Líder do governo no Congresso ressaltou que o evento não se trata de uma questão de direita ou esquerda, mas sim de democracia e da República

Pedro França/Agência Senado

Randolfe Rodrigues é senador da República e ocupa o cargo de líder do governo no Congresso



O senador Randolfe Rodrigues, líder do governo no Congresso, expressou sua crítica aos membros da oposição que não compareceram ao evento em comemoração aos atos golpistas ocorridos em 8 de janeiro do ano passado. Segundo Randolfe, é lamentável que alguns deputados e senadores tenham se ausentado do ato simbólico, ressaltando que o evento não se trata de uma questão de direita ou esquerda, mas sim de democracia e da República. O senador enfatizou a importância de preservar o Salão Negro do Congresso Nacional, que foi depredado no ano anterior, e afirmou que a ausência no evento é um desrespeito à democracia brasileira. Randolfe destacou que o evento deveria contar com a presença tanto de líderes do governo quanto da oposição, e que a ausência de alguns parlamentares levanta questionamentos sobre o compromisso desses indivíduos com o Estado democrático de direito.

A crítica do senador, vale ressaltar, não se limitou apenas aos membros da oposição, atingindo também congressistas de todas as siglas. Muitos deputados e senadores da base de apoio ao governo não compareceram ao evento devido ao recesso parlamentar. O senador foi questionado sobre a ausência do presidente da Câmara, Arthur Lira, que não pôde comparecer devido a problemas de saúde em sua família. Randolfe esclareceu que sua crítica não se aplica a Lira, pois ele possui uma justificativa plausível para não estar presente. No entanto, o senador reforçou a importância da participação de todos os parlamentares nesse ato simbólico.