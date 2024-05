Rap do DF: Tribo da Periferia e Hungria batem recorde no Brasil

Tribo da Periferia e Hungria estão prestes a bater um recorde histórico no YouTube: os artistas do Distrito Federal vão completar 400 semanas na lista dos Top 100 da plataforma musical. A contagem representa 7 anos e meio presentes nos charts brasileiros.

A lista conta com 18 artistas brasileiros, sendo a maior parte deles do universo sertanejo, com Henrique & Juliano liderando a seleção nacional. Ritmos como o pagode, funk, forró e rap também estão inclusos no Top 100 do YouTube.

Focando nos artistas do Distrito Federal, Hungria está na oitava posição (8ª) e bateu 555 milhões de visualizações no clipe da música Lembranças. Tribo da Periferia, que bateu 600 milhões de visualizações no clipe do single Imprevisível, encontra-se na décima sexta (16ª) colocação.

Confira a ordem do ranking completo dos artistas brasileiros no Top 100 do YouTube: Henrique e Juliano Zé Neto e Cristiano Gusttavo Lima Marília Mendonça Jorge & Mateus Eduardo Costa Sorriso Maroto Hungria Bruno & Marrone Maiara & Maraisa MC Don Juan Luan Santana Matheus & Kauan Wesley Safadão Anitta Tribo da Periferia Racionais MC’s MC Livinho Tribo da Periferia e Hungria O Tribo da Periferia, formado por Duckjay e Look, tem 26 anos de carreira. Insônia, Imprevisível, Carro de Malandro e Conspiração são alguns dos hits consagrados pelo duo ao longo dos anos. Os rappers contam com mais de 3,4 bilhões de visualizações no YouTube e mais de 8,9 milhões de inscritos no canal oficial.

Hungria também tem uma trajetória importante na música brasileira. O rapper brasiliense, conhecido por singles como Lembranças, Insônia, O PlayBoy Rodou e Beijo com Trap, acumula mais de 2 bilhões de visualizações no YouTube e segue conquistando novos fãs com trabalhos autorais.