Rap, funk, pop, pagode… Ludmilla passeia por vários estilos e fecha FV23 com chave de ouro

Quer pop? Tem. Ô, o funk chegou! Chama o nome dela, cachorra. Mas antes que o tom suba demais, um pagodinho chega para colocar panos quentes. O show de Ludmilla encerrou o Festival de Verão 2023 passeando por diversos ritmos, agradando gregos, troianos, feirenses, soteropolitanos e quem mais estivesse pelo Parque de Exposições.

Já era madrugada de segunda-feira (30) quando a cantora subiu ao palco. Começou numa pegada mais funk, com Favela Chegou, música que gravou em parceria com Anitta. Ainda na linha dos feats, cantou Sou Má – gravada em parceria com a dupla Tasha e Tracie.

E aí começou a cantar para os corações apaixonados. Na pegada do Numanice. Aí já estava com Glória Groove no palco: as duas começaram com o hit do Lud Sessions para machucar. Glória encerrou a participação com Vermelho. Ainda daria tempo de Ludmilla, sozinha, passear por mais um ritmo: o sertanejo, com Que Sorte A Nossa, de Matheus e Kauan.

Entrosamento não faltou para as duas em cima do palco, já que não era um encontro com ar de primeira vez. Muito pelo contrário. E com essa pegada de quem já se conhece o Festival de Verão, velho conhecido de Salvador, encerrou seus trabalhos em 2023. De volta para casa, para seu público, do jeito que tem que ser. Passa a régua, garçom. Ano que vem tem mais.