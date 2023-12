Rapaz que fez sexo virtual com Gianecchini flertou com ex-Fazenda

Depois desta jornalista ter acesso exclusivo a um suposto vídeo de Reynaldo Gianecchini se masturbando enquanto conversa com Julio César Oliveira, a coluna Fábia Oliveira descobriu que o rapaz já tentou investir em outro famoso, o ex-Fazenda Alex Gallete.

Na conversa, que esta colunista teve acesso exclusivo, Julio revela que gostaria de participar do Big Brother Brasil ou de A Fazenda e diz que é “difícil eles [produção] verem as pessoas daqui [da internet]”, depois de perguntar se Gallete tinha feito parte do elenco do reality rural da Record TV.

WhatsApp Image 2023-12-29 at 19.55.24 (3)_resized_compressed

Alex Gallete conversa com rapaz que fez sexo virtual com Reynaldo Gianecchini Reprodução

WhatsApp Image 2023-12-29 at 19.55.24 (2)_resized_compressed

Alex Gallete conversa com rapaz que fez sexo virtual com Reynaldo Gianecchini Reprodução

WhatsApp Image 2023-12-29 at 19.55.24 (1)_resized_compressed

Alex Gallete conversa com rapaz que fez sexo virtual com Reynaldo Gianecchini Reprodução

WhatsApp Image 2023-12-29 at 19.55.24_resized_compressed

Alex Gallete conversa com rapaz que fez sexo virtual com Reynaldo Gianecchini Reprodução

O diálogo começou em junho deste ano e em outro trecho, Oliveira questiona os gostos de Alex: “Você curte o que?”. “Tudo! Tendo química, já era. E você?”, continuou o artista. “Curto tudo, você deve ser uma delícia peladão”, sugeriu Julio.

“Esse menino é um pilantra, ele me pede direto [nudes e vídeos], direto. Ele fala comigo já há um tempo. Desde A Fazenda. Pede pra eu mandar nudes, mandar vídeos, diz que quer me ver sem cueca”, garantiu Alex Galette com exclusividade para a coluna.

Julio César Oliveira tem 29 anos e nas redes sociais se intitula como figura pública. O mocinho conta um pouco mais de 300 mil seguidores e em uma das fotos publicadas no Instagram, ele aparece usando uma faixa de vice-Mister Beleza do Rio Grande do Sul.

Vídeo com Gianecchini

Nas imagens do sexo virtual, que chegaram através de uma gravação de tela para esta colunista, é possível ver o ator em clima de intimidade com outro bonitão, bem novinho. Enquanto se falam por meio da tela do celular, o artista segura seu “cajado” e mostra suas habilidades com as mãos.

Rindo à toa, Julio Cesar faz caras e bocas ao ver a cena; e depois que Giane chega ao clímax, mostrando detalhadamente o ato, o rapazinho passa a língua nos lábios saciado, enquanto ouve do artista um “foi maneiro”. Antes de começar a brincadeirinha, Reynaldo perguntou: “Quer ver meu pau?”. Ao que o homem respondeu: “Quero! Deixa eu ver seu pau, deixa!”.

Reynaldo Gianecchini 2

Reynaldo Gianecchini assumiu os cabelos brancos aos 49 anos Instagram/Reprodução

Reynaldo Gianecchini

“O resultado de Gianecchini ficou incrível”, opina o hairstylist Instagram/Reprodução

Reynaldo-Gianecchini-sexualidade

Reynaldo Gianecchini Reprodução/Instagram

Reynaldo-Gianecchini-critica-inf

Reynaldo Gianecchini Reynaldo Gianecchini critica influenciadores sem profissionalização durante entrevista a Gabriela Prioli na CNN Brasil (Reprodução: Instagram)

Reynaldo Gianecchini – 3

Celular hackeado

Depois da publicação da matéria, Oliveira comentou num post da coluna no Instagram e alegou que seu aparelho telefônico havia sido hackeado, embora tenha tentado colocar a culpa pela invasão ao seu celular nesta jornalista que vos escreve, apesar de não ter tido seu nome divulgado na notícia. “Ninguém permitiu vocês hackear (sic) o celular e pegar coisas que não são de vocês e expor na mídia. Deixem as pessoas em paz, se vocês não transam, deixem as pessoas fazerem. Parem de cuidar da vida dos outros”, escreveu.