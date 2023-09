Raphael Reis vai ao pódio na corrida 2 do TCR South America e TCR Brasil

A jornada em conjunto no Velopark do TCR South America Banco BRB e TCR Brasil Banco BRB terminou com pódio para o brasiliense Raphael Reis.

Depois de treinos na chuva, classificação em condições de pista seca, o domingo em Nova Santa Rita amanheceu debaixo de chuva novamente e o CUPRA Leon #77 preparado pela W2 Pro GP voltou para o acerto de pista molhada que enfrentou em praticamente todas as sessões de pista no traçado de 2.278m.

Em uma corrida 2 muito movimentada, Reis partiu da segunda posição, caiu para quinto na largada e impulsionado por um final de prova forte, reassumiu o segundo lugar para receber a bandeira quadriculada. O piloto apoiado pelo Banco BRB ainda tentou atacar pela vitória na abertura do giro final, debaixo de uma chuva que apertou nos minutos finais da bateria, mas não conseguiu completar a manobra na curva 1.

Ainda no domingo, na abertura da etapa, Reis terminou na 10 colocação no certame sul-americano e em oitavo no certame brasileiro após uma prova marcada por uma longa intervenção do carro de segurança pelas condições de pista que pioraram volta a volta à medida que a chuva se intensificava.

“Foi um final de semana longo pra nós, buscamos achar a velocidade com pneus gastos na chuva. Foi um final de semana de muita performance onde focamos muito nas próximas quatro corridas no Velocitta. As condições da pista mudaram muito, cada milímetro de diferença na posição do carro interferia. Foi uma prova muito boa de se disputar.”

Com os resultados no Rio Grande do Sul, Raphael Reis aparece na quarta posição do TCR South America com 304 pontos conquistados, 100 a menos que o líder Nacho Montenegro. Já a situação no campeonato Brasileiro é mais próxima. Reis é segundo colocado com 142 pontos, 18 pontos de desvantagem para o argentino.

O próximo compromisso de Reis no TCR acontece nos dias 22 e 23 de outubro no Velocitta, pela nona rodada do certame regional e a rodada dupla do nacional.