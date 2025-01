Raphael Veiga treina ao lado de Zé Roberto para iniciar 2025 ‘voando’; Palmeiras se reapresenta nesta segunda

Raphael Veiga, jogador do Palmeiras, aproveitou as férias para se manter em excelente forma física. Ele realizou um treinamento rigoroso ao lado de Zé Roberto, ex-atleta do clube, cujas imagens do treino rapidamente se espalharam nas redes sociais. Zé Roberto, que atualmente tem 50 anos, fez parte do elenco palmeirense entre 2015 e 2017, período em que conquistou importantes títulos, incluindo a Copa do Brasil em 2015 e o Campeonato Brasileiro em 2016. Nesta segunda-feira (6), o elenco do Palmeiras se reunirá novamente na Academia de Futebol.

Durante essa reapresentação, os novos reforços Paulinho e Facundo Torres se integrarão ao grupo, prontos para iniciar a temporada. O Palmeiras está se preparando para sua estreia no Campeonato Paulista, marcada para o dia 15 de janeiro. O jogo será contra a Portuguesa e ocorrerá no Allianz Parque, com início previsto para às 21h35.

Publicado por Fernando Dias