Raphinha marca três e Barcelona goleia o Bayern na Champions League

No Estádio Olímpico Lluis Companys, o Barcelona recebeu o Bayern de Munique pela 3ª rodada da Champions League. Fazendo as pazes com a competição e acabando com o tabu de seis jogos e seis derrotas seguidas contra os alemães, o time espanhol aplicou uma sonora goleada por 4 x 1.

Logo no primeiro minuto do duelo, o Barcelona abriu o placar com o brasileiro Raphinha. Após receber belo passe de Fermín López, o atacante invadiu a área, driblou Manuel Neuer, e colocou o time espanhol em vantagem.

Em seguida, aos 10 minutos, Muller cruzou na cabeça de Harry Kane que superou o goleiro do Barcelona e empatou o duelo. No entanto, tento foi anulado por posição de impedimento do atacante do time alemão.

O Bayern não desanimou e aos 17, mais uma vez com Harry Kane, voltou a empatar o duelo. Dessa vez em posição legal, o atacante aproveitou o cruzamento de Gnabry e, de voleio, marcou o tento dos Bávaros.

Se de um lado tem Harry Kane, do outro é Robert Lewandoswki. Em mais uma assistência de Fermín López, o atacante do Barça só empurrou para dentro do gol vazio para voltar a colocar o time da casa em vantagem novamente.

E o primeiro tempo ainda reservou o terceiro gol do Barcelona. Em jogada de Raphinha pela esquerda recebendo de Casadó, o brasileiro cortou para o meio bateu de direita sem chances para o goleiro do Bayern de Munique.

Hat-trick de Raphinha

Na segunda etapa, o atacante brasileiro fechou o caixão alemão. Em lançamento do garoto Lamine Yamal, Raphinha arrancou ivandindo a área e bateu cruzando para marcar o quarto do Barcelona e o terceiro dele no jogo.

