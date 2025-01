Rapper DJ Unk morre aos 43 anos

O rapper DJ Unk, mais conhecido pela música “Walk It Out”, lançada em 2006, morreu aos 43 anos, revelou sua esposa, Sherkita Long-Platt, nesta sexta-feira, dia 24.

“Por favor, respeitem a mim e à minha família. Acabei de perder meu marido e meus filhos perderam o pai. Nossa vida nunca mais será a mesma. Amo você para sempre, Anthony”, escreveu ela no Facebook.

A causa da morte do artista ainda não foi divulgada.

“Walk It Out”, vale lembrar, faz parte do álbum de estreia do músico, “Beat’n Down Yo Block!”. A música alcançou o 10º lugar na Billboard Hot 100.

