Rapper é acusado de agredir violentamente homem em situação de rua

Orochi está sendo acusado de agredir violentamente um homem em situação de rua. A família de Felipe Costa, de 28 anos, denunciou o rapper e sua equipe numa queixa formal. O caso aconteceu na última segunda-feira (16/12), no Largo do Machado, zona sul do Rio de Janeiro.

“Esse meu irmão é dependente químico e fica na rua. Ele gosta de ficar na rua. Aí, não sei o que aconteceu nessa confusão. O Orochi e os seguranças dele pegaram ele”, declarou a irmã do rapaz.

A familiar ainda deu mais detalhes do estado de saúde do homem, que segundo o relato, foi atacado por cerca 13 pessoas a mando do músico, que pediu que o afogassem em um chafariz do local. “Está todo machucado, dente quebrado, todo fud*do”, pontuou.

“Ele ficou incomodado com o cheiro de maconha e deu um soco na minha cara. Na mesma hora eu devolvi outro. Ele não aguentou e chamou outra rapaziada, juntaram 13 ou 15 pessoas e quase me mataram afogado, dentro do chafariz, na praça”, contou Felipe para o portal LeoDias.

Os parentes da vítima pretendem acionar o artista judicialmente. O objetivo é que Orochi responda criminalmente, além do prejuízo aos danos físicos e morais. O motivo da briga não foi esclarecido.

“É um absurdo que isso venha de uma figura pública que, inclusive, já teve envolvimento por porte de drogas. Agredir uma pessoa de forma covarde, como ele fez e ficar por isso mesmo”, declarou Wallison dos Reis, advogado de Felipe Costa.

O especialista completou: “É inadmissível que uma figura pública tenha esse tipo de conduta. Vamos tomar as medidas cabíveis dentro da lei contra ele e todos os outros envolvidos, a quem ele ordenou que torturasse o Felipe.”

Em 2022, a polícia encontrou quatro comprimidos de ecstasy, 22 gramas de haxixe e 10 gramas de maconha em um carro de Orochi. Na ocasião, o cantor estava acompanhado de duas mulheres e todos foram encaminhados para a delegacia e liberados depois de assinarem o termo circunstanciado de porte de entorpecentes para consumo próprio.

Em 2019, Orochi foi preso pelo mesmo motivo, com uma bucha de maconha. Na ocasião, ele ainda desacatou os agentes de segurança após a abordagem para revistar o veículo em que estava. No entanto, foi liberado no dia seguinte.