Rapper YFN Lucci é libertado da prisão após cumprir quase quatro anos

O rapper YFN Lucci, conhecido por músicas como Everyday We Lit, foi libertado nesta sexta-feira (31) do Centro de Treinamento Correcional Burruss, no Condado de Monroe, nos Estados Unidos. O artista cumpriu quase quatro anos de prisão por diversas acusações, incluindo extorsão e envolvimento em atividades ligadas a gangues.

Familiares, amigos próximos e membros de sua equipe musical estiveram presentes no momento da libertação. Em comunicado à imprensa, YFN Lucci afirmou ter aprendido muito durante o tempo na prisão e expressou gratidão pelo apoio de seus entes queridos. “Agora, é a minha vez de retribuir. Quero usar minha voz, minha plataforma e minha música para inspirar aqueles que me admiram”, declarou.

Em 2021, o promotor do Condado de Fulton, Fani T. Willis, acusou o rapper de assassinato, agressão e extorsão. No entanto, como parte de um acordo judicial, 12 das 13 acusações foram retiradas. YFN Lucci disse estar focado em crescimento, redenção e novos projetos para o futuro.

