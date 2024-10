Raquel Brito atualiza estado de saúde e relembra dor: “Fora do normal”

Raquel Brito atualizou seu estado de saúde, nesta quarta-feira (16/10), e relembrou a dor no peito que sentiu durante uma prova em A Fazenda 16. Na ocasião, a irmã do ex-BBB Davi Brito precisou deixar a competição, foi conduzida ao hospital e, após exames, foi desclassificada do reality show.

“Eu estou melhor, muito melhor. Eu dou susto até em mim mesma (risos). Naquele momento, que deu aquela dor intensa, foi fora do normal… Pra mim, eu ia ficar ali, ia morrer ali no campo de prova”, disse ela à Ana Hickmann e Ticiane Pinheiro.

A influenciadora foi diagnosticada com miocardite aguda. Por conta do problema de saúde, a irmã de Davi Brito foi desclassificada de A Fazenda 16. Raquel Brito saiu de A Fazenda 16 de maca, após passar mal.

No hospital, Raquel Brito foi diagnosticada com miocardite aguda, uma inflamação no coração que pode causar sintomas como dor no peito ou tontura.

“Tudo que eu pedi a Deus era para me tirar dali. Mas estou muito melhor”, completou a ex-peoa.