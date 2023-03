Raquel Perondi mostra os pequenos detalhes que podem ajudar na melhora das relações afetivas

Um bom relacionamento com todas as pessoas que estão ao lado é essencial em todos os âmbitos, sejam eles profissionais ou pessoais. Ainda assim, mesmo com essa necessidade de ter esses bons laços, tal situação não é comum para a maioria das pessoas. Essa falta de relacionamento estáveis causa mais problemas do que o imaginável, passando da área psicológica e indo até a problemas físicos.

Segundo a terapeuta, Raquel Perondi, as divergências acontecem e sempre irão acontecer quando se envolve em um relacionamento. São pessoas diferentes, com uma carga de vícios e manias, além de criações diferentes que agora estão tentando conviver. “Além disso, olhando sistemicamente, sempre iremos atrair para nossa vida, pessoas e situações de nossos próprios reflexos, o que me incomoda no outro, é um espelho meu”, explica. Para que essa convivência aconteça da maneira mais tranquila possível é necessário olhar para si internamente, entender que não se pode controlar a vida da outra pessoa ou querer que ela supre as necessidades não atendidas. Entender o espaço do outro é fundamental dentro de uma relação, havendo conversa constante, entendendo o que o outro pensa e se colocando no lugar do outro para conseguir compreender ainda mais os pontos que o outro tem a dizer.

O diálogo é uma das fórmulas mais utilizadas para conseguir uma melhora nos laços. Outra forma, geralmente posterior ao diálogo, é respeitar o tempo do companheiro e procurar se auto conhecer para entender quais gatilhos levam a ter certos tipos de atitudes que envolvem o desentendimento. De acordo com a profissional, é preciso entender que cada um tem seu tempo e sua maneira de absorver uma briga e a conversa é fundamental para a manutenção de um bom relacionamento. Afinal de contas, como dito anteriormente, são duas pessoas diferentes que reagem diferentes e têm modos distintos de resolver problemas.

Existe uma grande quantidade de motivos por trás dos problemas de relacionamento, a maioria deles podem ser resolvidos com as dicas dadas anteriormente. Caso a necessidade seja algo mais detalhado a terapeuta Raquel Perondi, além de um perfil de grande sucesso e cheio de dicas, tem total experiência e conhecimento para ajudar no diagnóstico e no tratamento caso haja necessidade.

