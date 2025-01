Raspar a língua: entenda a importância do hábito para a saúde bucal

A prática de raspar a língua está cada vez mais frequente na higiene bucal e relacionado ao melhor funcionamento da saúde em geral. Esse hábito consiste na remoção da saburra lingual, que é uma camada esbranquiçada formada por restos de alimentos, células mortas e bactérias, responsáveis pelo surgimento do mau hálito.

De acordo com a dentista Ianara Pinho, a raspagem da língua é um passo essencial que controla os resíduos acumulados na região e previne problemas orais. “O raspador de língua é um objeto de fácil uso, e que auxilia para a redução de microorganismos e melhora do hálito. Além disso, auxilia na preservação do paladar e no equilíbrio da microbiota bucal”, afirma a especialista.

Tipos de raspadores de língua

Raspadores de cobre: tem propriedades antibacterianas naturais, alta durabilidade e sustentabilidade. Por serem de metal, são mais resistentes e fáceis de limpar, sendo uma opção indicada para quem busca eficiência e durabilidade.

Raspadores de plástico: mais acessíveis, esses modelos são leves e fáceis de usar. No entanto, podem acumular resíduos com o tempo, e exige cuidados extras com a higienização.

Raspar a língua é uma técnica simples, que pode ser utilizada antes ou após escovar os dentes. Para realizá-la da forma correta, a especialista orienta posicionar o raspador na parte posterior da língua e fazer movimentos suaves em direção à ponta, higienizando o acessório a cada passada.

Leia a reportagem completa no Alto Astral, parceiro do Metrópoles.

