Ratos, baratas e latas. Veja como era apartamento de acumuladora no DF

A limpeza no apartamento da acumuladora, no Cruzeiro (DF), mobilizou oito caminhões para retirada dos rejeitos, que representavam risco à saúde da mulher e de vizinhos dela. Além do lixo, as equipes encontraram focos de infestação de pestes, como baratas e ratos.

Veja imagens do apartamento:

6 imagens Fechar modal. 1 de 6 Limpeza aconteceu na terça (29/10) e na quarta-feira (30/10) Reprodução 2 de 6 Foram retiradas 30 toneladas de lixo e resíduos Reprodução 3 de 6 Apartamento fica no Cruzeiro Reprodução 4 de 6 Apartamento infestado de lixo, entulho e pestes no Cruzeiro Reprodução 5 de 6 Acumuladora corria risco de saúde Reprodução 6 de 6 Limpeza mobilizou oito caminhões para retirada dos rejeitos Reprodução

Uma ação de limpeza foi promovida na terça (29/10) e na quarta-feira (30/10), no imóvel. No total, oito caminhões fizeram a retirada de 30 toneladas de lixo e resíduos.

A Administração Regional do Cruzeiro detalhou que a moradora do imóvel de 67 m² vivia em meio a restos de móveis, roupas, eletrodomésticos e latinhas.

A Diretoria de Vigilância Ambiental em Saúde (Dival) também participou da ação, pois a presença das pestes pode representar risco à saúde tanto para a moradora quanto para vizinhos.

A administração regional e a Dival também detalharam que vão oferecer assistência psicológica à responsável pelo apartamento e continuar a monitorar as condições sanitárias no prédio.