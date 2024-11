Raul Aguirre e Ferran Soriano, CEOs do Bahia e do Grupo City, recebem o título de cidadão soteropolitano

Cerimônia de entrega do título de cidadão soteropolitano para Ferran Soriano e Raul Aguirre, CEOs do Bahia e Grupo City | Foto: Alana Dias / Bahia Notícias

Estiveram presentes na cerimônia diversas personalidades ligadas ao Bahia, como o ex-presidente do conselho deliberativo, Leonardo Martinez, o ex-presidente do clube, Guilherme Bellintani, o diretor de operações, Vitor Ferraz, e funcionários Bahia. Thaíse Galvão, diretora de competições da Federação Bahiana de Futebol também marcou presença no evento.

O CEO do Bahia, Raul Aguirre, e o CEO do Grupo City, Ferran Soriano receberam, na noite desta sexta-feira (8), a honraria de cidadãos soteropolitanos, na Câmara Municipal de Salvador, em proposta apresentada pelos vereadores Edvaldo Britto (PSD) e Carlos Muniz (PSDB), respectivamente. Em conversas com o Bahia Notícias, Ferran falou sobre o quanto o título que recebeu o representa na capital baiana.

Espanhol, nascido em Barcelona, Ferran Soriano tem 57 anos e mais de 27 anos de experiência em negócios em dez países, incluindo indústrias de bens de consumo, telecomunicações, aviação e, principalmente, futebol. É formado em administração em Esade, na Espanha, com MBAs na Bélgica e nos Estados Unidos.

“Graças a este grande clube de futebol estou aqui. É uma honra ser considerado cidadão. Estando muito longe daqui e sem nem saber o que a praia de Itapuã é, eu já sonhava em passar a tarde na praia de Itapuã”, afirmou Soriano.

Ferran Soriano no momento de sua chegada no evento | Foto: Alana Dias / Bahia Notícias

Ambos foram peças chaves na idealização e criação de projetos como o Bahia Day, ou no português dia de Bahia (ou da Bahia), evento realizado em Manchester que visa a valorização da cultura baiana. E também do Bora Bahia meu Bairro, projeto social que visa o desenvolvimento social de jovens e crianças por meio do futebol.

Raul e Ferran fazem parte do cotidiano do Tricolor de Aço desde a aquisição da SAF do Bahia pelo Grupo City, assinada oficialmente em 2023. Raul vive o Bahia mais de perto, estando no clube no dia-a-dia. Já Ferran vem à Salvador sempre que pode, pois além do Bahia, gere os outros clubes do grupo.