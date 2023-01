Raul Gustavo exalta projeto do Bahia e se coloca à disposição para a estreia

Um dos quatro zagueiros contratados pelo Bahia, Raul Gustavo foi oficialmente apresentado na tarde desta terça-feira (10). Na sala de imprensa da Fonte Nova, o jogador de 23 anos falou sobre a escolha pelo Bahia e afirmou que foi seduzido pelo projeto apresentado. Ele chega emprestado por um ano pelo Corinthians com opção de compra.

“A escolha, primeiramente, foi pelo projeto. Me passaram um projeto muito interessante, o Bahia é o maior clube do Nordeste e eu não tive dúvidas para aceitar. Para mim é um desafio que tenho em 2023, o grupo está crescendo para chegar bem nas competições, para fazer grandes campeonatos e buscar títulos”, iniciou ele.

Treinando com o elenco desde o fim do ano passado, Raul diz que já está entrosado com os companheiros e pronto para jogar os 90 minutos caso seja o escolhido do técnico Renato Paiva para a estreia tricolor na temporada, nesta quarta-feira (11), diante da Juazeirense, às 19h15, no estádio de Pituaçu.

“A pré-temporada foi feita com a maior dedicação. Eu vinha treinando no Corinthians e peguei o início dos treinos aqui. Então, jogar 90 minutos não vai ser problema”, disse.

“A gente fica ansioso. Eu saí do Corinthians com a torcida que tinha, mas estou em clube que tem uma torcida apaixonada também. Fico ansioso para ver a torcida cantando”, completou.

Adaptado ao elenco, Raul Gustavo diz que amadureceu muito nos últimos anos e possui características que se encaixam no estilo de jogo de Renato Paiva. A tendência é a de que ele seja titular ao lado de Kanu.

“Dentro de campo eu procuro dar o meu melhor. Tenho facilidade em sair jogando, a minha velocidade ajuda um pouco. Tenho a bola aérea forte, esse é um dos pontos que o mister tem falado comigo, para buscar aprimorar”, explicou.