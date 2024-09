Rayane Soares quebra recorde mundial e conquista o ouro em Paris

Nas pistas do Stade de France, Rayane Soares deu um show ao conquistar a medalha de ouro nos 400m T13 (deficiência visual) nos Jogos Paralímpicos de Paris. Com 53s55 no relógio, a brasileira estabeleceu um novo recorde mundial.

Rayane Soares largou forte e conseguiu se distanciar das adversárias com facilidade. Após bater o recorde mundial, a brasileira se tornou a primeira mulher dessa classe a correr abaixo dos 54 segundos.

“Eu estava confiante. Sentia que era o meu momento, me via no pódio, com a medalha de ouro. Pedia o tempo todo para Deus me dar força, porque treinada eu estava”, disse a medalhista olímpica.

Além de Rayane, o pódio foi completo por Lamiya Valiyeva, do Azerbaijão, que concluiu a prova em 55s09 e Carolina Duarte, de Portugal, com 55s52. Na mesma prova no Campeonato Mundial, a brasileira havia sido bronze correndo em 56s78.

Vale lembrar que além da medalha de ouro, Rayane Soares conquistou a prata nos 100m da classe T13 na última terça-feira (3/9). Na ocasião, a brasileira correu em 11s78, sendo o recorde das Américas e, só não foi a melhor do mundo pois Lamiya Valiyeva fez 11s76.