Rayssa Leal avança à final da STU Rio de Janeiro com a melhor nota da semifinal

A skatista Rayssa Leal garantiu sua presença na final da STU Rio de Janeiro ao registrar a melhor nota da semifinal, com 83,86 pontos. A atleta, que já conquistou o título mundial e uma medalha de bronze nos Jogos de Paris-2024, teve um desempenho consistente, com notas de 64,54 na primeira volta, 83,86 na segunda e 62,99 na terceira. A australiana Chloe Covell também se destacou, assegurando a segunda vaga na final com uma nota de 81,02. Na primeira bateria semifinal, a japonesa Miyu Ito se classificou com 82,18, enquanto a espanhola Daniela Terol ficou com 73,70. A terceira bateria viu a brasileira Pâmela Rosa garantir sua vaga com uma pontuação de 70,89. A final da competição está marcada para este domingo, às 10h (horário de Brasília), e contará com a participação de seis atletas, sendo três delas brasileiras. Rayssa Leal está em busca de seu quarto título na STU, e caso as condições climáticas não permitam a realização da prova, ela será declarada campeã devido à sua pontuação superior nas semifinais. A expectativa é alta para a final, onde Rayssa e suas compatriotas terão a chance de brilhar em casa.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA