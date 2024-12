Rayssa Leal e renomados skatistas participam do SLS In Your City em São Paulo

Rayssa Leal e outros grandes atletas como Nyjah Houston e Coco Yoshizawa participarão de uma exibição no Vale do Anhangabaú, em São Paulo, nesta quinta-feira (12) às 13 horas. O evento, intitulado SLS In Your City, integra o Super Crown, que é a etapa decisiva do Skate Street League (SLS). As competições principais ocorrerão no Ginásio do Ibirapuera nos dias 14 e 15 de dezembro.

O SLS In Your City tem como proposta conectar a competição com a cultura urbana do skate. Durante o evento, skatistas amadores terão a oportunidade de andar ao lado de seus ídolos e participar de atividades como Best Trick e Tickets for Tricks, que oferecem prêmios em forma de ingressos para o Super Crown.

WhatsApp

Rayssa Leal, que conquistou o título nos dois anos anteriores, é uma das grandes atrações do evento, que espera receber um público de aproximadamente 16 mil pessoas. Os ingressos para as competições estão disponíveis para compra no site da Ticketmaster. Além do SLS In Your City, a semana de skate em São Paulo contará com o BB LAB – Laboratório do Skate Brasileiro, maior projeto de fomento ao skate amador no Brasil que encerrará a temporada, que encerrará sua temporada com competições de Park e Street nos dias 12 e 13 de dezembro.

Confira a programação completa do SLS Super Crown

Quinta-feira (12/12): In Your City, Vale do Anhangabaú, das 13 às 16 horas (aberto ao público)

Sábado (14/12): SLS Super Crown, Ginásio do Ibirapuera, Preliminares, a partir das 9h

Domingo (15/12): SLS Super Crown, Ginásio do Ibirapuera, Finais, a partir das 9h

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Victor Oliveira