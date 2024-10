Rayssa Leal faz maior nota do dia e avança à final do STU

Rayssa Leal deu um show à parte e garantiu a nota mais alta da bateria da semifinal do skate street feminino no STU Pro Tour Rio na tarde deste sábado (19/10). Com pontuação de 83,86, a fadinha avançou à final da competição, que será disputada neste domingo (20/10), na Barra da Tijuca.

As brasileiras Pâmela Rosa e Isabelly Ávila também se classificaram para a decisão e deixaram outra dupla do país para trás. Ariadne Souza e Marina Gabriela ficaram de fora da final

Principal nome do skate brasileiro, a fadinha deu um show na segunda bateria do dia e terminou à frente da autraliana Chloe Covell, que havia ficado na liderança na etapa inicial da competição.