RBD anuncia turnê no Brasil com shows em São Paulo e Rio; confira valores

Os fãs da banda RBD já podem comemorar. O grupo vai se reunir através da turnê internacional “Soy Rebelde 2023” e vai desembarcar no Brasil em São Paulo, no dia 17 de novembro, e Rio de Janeiro, no dia 19 de novembro.

Celebrando os 20 anos de música, o grupo também vai passar por outros países, como Estados Unidos e México, com mais de 10 estádios e 18 arenas. Os cantores esperam receber mais de 700 mil pessoas para comemorar o marco na história do nome RBD.

Para os interessados nos shows no Brasil, é importante ficar atento no dia 27 de janeiro, a partir das 10h. Os valores para o show em São Paulo, que vai acontecer no Allianz Parque, variam de R$ 210 (meia-entrada cadeira superior) a R$ 850,00 (pista premium).

Já para quem quer ir para o Rio de Janeiro, que vai ocorrer no estádio Nilton Santos Engenhão, os ingressos estão entre R$ 195 (meia entrada cadeira superior) e vão até R$ 850 (pista premium).

Entretanto, entre os dias 24 e 25 de janeiro, vai ocorrer a pré-venda no Brasil para clientes BRBCard. Confira abaixo os valores completos:

Valores São Paulo (Data: 17 de novembro)

CADEIRA SUPERIOR – R$ 210,00 meia entrada e R$ 420,00 inteira

PISTA – R$ 240,00 meia entrada e R$ 480,00 inteira

CADEIRA INFERIOR – R$ 280,00 e R$ 560,00 inteira

PISTA PREMIUM – R$ 425,00 meia entrada e R$ 850,00

Valores Rio de Janeiro (Data: 19 de novembro)

CADEIRA SUPERIOR OESTE – R$ 195,00 meia entrada e R$ 390,00 inteira

CADEIRA SUPERIOR LESTE – R$ 195,00 meia entrada e R$ 390,00 inteira

CADEIRA INFERIOR OESTE – R$ 270,00 meia entrada e R$ 540,00 inteira

CADEIRA INFERIOR LESTE – R$ 270,00 meia entrada e R$ 540,00 inteira

PISTA | CADEIRA SUL – R$ 230,00 meia entrada e R$ 460,00 inteira

PISTA PREMIUM – R$ 425,00 meia e R$ 850,00