Real Madrid se mostra tranquilo após Mbappé ter nome ligado a estupro

Após o atacante francês Kylian Mbappé ter seu nome ligado a um caso de estupro na Suécia, o Real Madrid, atual clube da estrela, se mostrou tranquilo em relação as investigações.

O Real Madrid ainda não se pronunciou sobre o caso, mas de acordo com a imprensa europeia, membros do clube classificaram internamente a situação como “a maior fake news da história do futebol”.

O clube espanhol divulgou, durante a confusão em que Mbappé está envolvido, fotos do jogador nos treinamentos do clube. Ele deve estar à disposição do treinador Carlo Ancelotti para a partida diante do Celta de Vigo, pelo Campeoanto Espanhol no próximo sábado (19/10).

Mbappé removido de campanha do Real Madrid

Em meio Às investigações do crime na Suécia em que Mbappé supostamente está ligado, o Real Madrid removeu, na última terça-feira (15/10) o jogador de uma campanha publicitária do clube em parceria com a Adidas.

No entanto, o Real Madrid explicou que Mbappé não poderia estar presente na ação. Isso por que, o jogador possui contrato de patrocínio com a Nike, concorrente da Adidas.