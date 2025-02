Realities shows: em queda na TV aberta, gênero viraliza no streaming

Os reality shows seguem populares entre o público, mas a forma de consumir o gênero tem mudado nos últimos anos. A mais recente edição do Big Brother Brasil, por exemplo, prova que o formato vem perdendo cada vez mais força na TV aberta.

Com a pior estreia da história da atração, 0 BBB25 registrou uma queda de 25% na audiência em relação à edição de 2024. Já a Fazenda, da Record, também seguiu a tendência de baixa, com média de 5,8 pontos na última temporada, a pior desde que foi lançada.

Enquanto isso, os realities no streaming vivem um momento de ascensão. No Brasil, programas como Casamento às Cegas e Brincando com Fogo, da Netflix, estão constantemente entre os mais assistidos da plataforma, que tem uma base de assinantes de 282,7 milhões em todo o mundo.

Já Ilhados com a Sogra, que lançou sua segunda temporada em janeiro, não só ficou quatro semanas no Top 10 Brasil como também alcançou o quinto lugar no ranking global de produções em lingua não inglesa.

1 de 4 Ilhados com a Sogra 2 Reprodução 2 de 4 Camila Queiroz e Klebber Toledo seguirão no comando de Casamento às Cegas Brasil Netflix/Reprodução 3 de 4 Brincando com Fogo Brasil Nikhol Esteras/Netflix 4 de 4 Imagem do reality Beast Games do Prime Vídeo Reprodução/Instagram @beastgamesonprime

Outro fenômeno recente é Beast Games, do Prime Video. Criado pelo influenciador MrBeast, o reality colocou mil participantes na disputa por um prêmio de 5 milhões de dólares. O programa se tornou a atração sem roteiro mais assistida da história do Prime Video nos primeiros 25 dias, alcançando mais de 50 milhões de espectadores no mundo.

Mudança de hábitos

A mudança de hábitos do público reflete um movimento maior no mercado. Em janeiro, pela primeira vez, os serviços de streaming superaram a audiência da TV aberta no Brasil. Nos dias 18 e 19 do mês, plataformas como Netflix e YouTube registraram 9,4 e 9,2 pontos, respectivamente, enquanto a soma de Record, SBT, Band, RedeTV! e TVs por assinatura ficou em 8,8 pontos, segundo dados do site TV Pop.

Mesmo realities de longa data como MasterChef Brasil mostram essa transição. Embora a atração oscile em audiência na TV aberta, no streaming — onde é exibida pela Max —, o programa gastronômico frequentemente figura entre os 10 conteúdos mais assistidos quando uma temporada está no ar.