‘Realizamos o maior Carnaval da história’, diz Bruno Reis em balanço da folia

O prefeito Bruno Reis fez um balanço do Carnaval nesta quarta-feira (22), afirmando que foi o “maior da história” e destacando o sucesso da estratégia para o Centro. O circuito Osmar recebeu 346 atrações, frente a 181 do circuito Dodô. Bruno prometeu mais investimentos para 2024.

“Foram 10 dias de muita agitação (contando com o pré-Carnaval) que levaram muita felicidade para os quatro cantos da cidade. Hoje posso dizer que realizamos o maior Carnaval da história. Depois da espera de mais de mil dias para sua realização, no qual muita gente questionava se teríamos esse retorno, graças a Deus fechamos a festa com chave de ouro”, disse o prefeito, lembrando a espera maior por conta da pandemia, que suspendeu a festa por dois anos.

Para Bruno, esse Carnaval respondeu a questões sobre o circuito Osmar. “Definitivamente acabamos com especulações de qual seria o futuro desse circuito e foram dadas as respostas durante todos os dias, em especial entre domingo até terça”, reforçou. Ele lembrou ainda que Ivete Sangalo já concordou em tocar no Campo Grande no ano que vem.

O desafio para o ano que vem é fazer com que todos os circuitos tenham ainda mais atrações, disse o prefeito. A folia da capital baiana deste ano teve quase 3 mil horas de música, 512 atrações nos palcos temáticos e 637 nos circuitos da festa.

“Nosso Carnaval é o maior do mundo e isso ficou evidenciado nas ruas, redes sociais e imprensa. A cidade foi a mais comentada no planeta. Nós estamos fortalecendo mais o Centro. Vamos trazer mais novidades, mais conteúdo. Quem viu as imagens aqui durante esse período lembrou o passado, da época em que esse Carnaval era o mais desejado. Então, cumprimos nosso objetivo”, considerou Bruno.

Festa nos bairros

O prefeito também classificou o Carnaval nos Bairros como “verdadeiro sucesso”, além de destacar iniciativas como os palcos Brisa, Varanda da Folia, Pôr do Sol. Ele citou ainda a importância da festa para a economia. Mais de R$ 2 bilhões foram injetados na economia local e mais 50 mil empregos diretos e indiretos foram gerados.

“Os números mostraram que foi o melhor Carnaval com participação popular. Foram quase três milhões de pessoas espalhadas nos diversos circuitos e nos bairros. Por onde andamos na cidade, todo mundo falava que nunca viu tanta gente. Apesar do grande volume de foliões, houve uma queda significativa de atendimentos que realizamos nas unidades de saúde. Atendemos 4.149 pessoas, o que representou redução de 27% em relação ao ano de 2020”, disse.

A Polícia Militar, completou Bruno Reis, também confirmou redução de 25% no número de ocorrências em comparação a 2020. “Se de um lado havia mais gente nas ruas, do outro, houve uma segurança muito maior. Isso mostra que tivemos uma festa mais tranquila, onde as pessoas vieram para rua para se divertir”, afirma.