Rebeca Andrade é escolhida embaixadora dos Jogos da Juventude em João Pessoa

Rebeca Andrade foi escolhida como embaixadora dos Jogos da Juventude, que acontecerão em João Pessoa, na Paraíba. O anúncio foi feito pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB), que destacou a importância da presença da ginasta, que recentemente conquistou quatro medalhas nos Jogos Olímpicos de Paris-2024. Rebeca irá compartilhar suas experiências com os jovens atletas no dia 18 de novembro, durante a estreia da ginástica na competição. A ginasta expressou sua empolgação em se encontrar com os jovens participantes, enfatizando o papel crucial do evento para o desenvolvimento do esporte no Brasil. “Esses meninos e meninas representam o futuro do nosso esporte”, declarou Rebeca, ressaltando a relevância de incentivar a nova geração de atletas. O presidente do COB, Paulo Wanderley Teixeira, também comentou sobre a importância de ter Rebeca como embaixadora, considerando seu desempenho notável uma fonte de inspiração para os mais de 4 mil jovens que estarão presentes.

Rebeca Andrade destacou a responsabilidade que sente em ser um modelo para os jovens, enfatizando a necessidade de motivá-los a sonhar e a persistir em seus objetivos. “Os Jogos da Juventude são como uma mini Olimpíadas, proporcionando uma experiência incrível que contribuirá para o crescimento deles como atletas”, afirmou. A ginasta também compartilhou uma mensagem sobre a importância da resiliência e da dedicação, lembrando que os desafios são parte essencial da jornada rumo à realização dos sonhos.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias