Rebeldes anunciam cessar-fogo no Congo por questões humanitárias

A Aliança do Rio Congo (AFC) anunciou um cessar-fogo por questões humanitárias em meio à ofensiva no leste do Congo. A decisão foi divulgada pela coalização de grupos rebeldes, que inclui o M23, nesta segunda-feira (3/2).

Caos no Congo

Desde 26 de janeiro, o Congo enfrenta uma nova onda de violência envolvendo grupos rebeldes e o governo do país.

A mais recente ofensiva de rebeldes é liderada pelo M23, que faz parte da Aliança do Rio Congo (AFC). Eles já dominam grande parte da cidade de Goma, no leste do país.

Eles já dominam grande parte da cidade de Goma, no leste do país. Segundo os rebeldes, a ofensiva visa defender os interesses da minoria tutsis no Congo. O grupo étnico foi alvo de um genocídio em Ruanda, país que faz fronteira com o território congolês, na década de 1990.

Em um comunicado, a AFC/M23 informou que o cessar-fogo entra em vigor na terça-feira (4/2), devido à crise humanitária que se alastra pela país após a intensificação dos combates. Os rebeldes culpam as Forças Armadas da República Democrática do Congo (FARDC), o exército regular do Congo, de atacar civis de forma deliberada.

Além disso, os rebeldes afirmaram que não tem intenção de avançar sobre a cidade de Bukavu após as conquistas em Goma, e pediram a retirada de tropas da Missão da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral na República Democrática do Congo (SAMIDRC) do país.

Até o momento, o governo congolês ainda não se pronunciou sobre o assunto. Segundo o Ministério da Saúde do país, mais de 700 pessoas já morreram em Goma após o avanço da AFC/M23.