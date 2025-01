Rebeldes dissolvem partidos e grupos revolucionários na Síria

O governo interino da Síria, liderado por Ahmed al-Sharaa, decidiu dissolver partidos, órgãos políticos e organizações civis revolucionários em meio a tentativa de reconstruir o país após o colapso do regime Assad. A decisão foi divulgada nesta quinta-feira (29/1) pelo Comando Militar de Operações da atual administração síria.

Reconstrução da Síria

Após a queda de Bashar al-Assad em dezembro de 2024, rebeldes prometem mudanças significativas para a Síria após anos de guerra civil.

Ahmed al-Sharaa, o líder da ofensiva contra o regime Assad, promete um governo menos truculento do que o anterior e tem buscado apoio internacional para a reconstrução da Síria.

O líder rebelde, no entanto, possui um passado ligado ao jihadismo e já foi o principal comandante da Al-Qaeda na Síria.

Além de partidos e organizações revolucionárias, o exército da Síria e instituições de segurança ligadas ao antigo regime no país também foram dissolvidos. Segundo a administração interina, eles devem ser inseridos nas atuais instituições estatais do país.

Ahmed al-Sharaa, que já vinha atuando como o novo líder de fato na Síria, também foi anunciado como o novo presidente do país durante a fase de transição política. Ele nomeará um conselho legislativo até a aprovação de uma nova Constituição síria, o que pode levar até três anos.

Em dezembro do último ano, o líder rebelde com passado jihadista disse que eleições devem ser realizadas na Síria em até quatro anos, após a criação de novas leis fundamentais para o país.

Até o momento ainda não está claro se o governo interino cumprirá as promessas de estabilizar a Síria por meio de uma administração mais moderada. Os rebeldes, contudo, têm recebido sinais positivos da comunidade internacional, com potências como Estados Unidos e Rússia mostrando interesse em cooperar com Al-Sharaa.