Rebeldes sírios anunciam invasão à capital Damasco

Os rebeldes contrários ao governo de Bashar al-Assad avançaram, neste sábado (7/12), sobre Damasco, a capital da Síria, em um novo marco do conflito contra o regime, que domina o país há ao menos 24 anos.

Os jihadistas anunciaram a invasão à capital Damasco pelas redes sociais. Informações preliminares indicam que os grupos revoltos anunciaram a liberação de prisioneiros da prisão de Sednaya, conhecida por práticas de tortura, segundo a Anistia Internacional.

Informações do The Guardian, jornal britânico, indicam que um tiroteio intenso assola a capital síria. O avanço das tropas rebeldes mostram uma fragilidade no comando das forças de segurança por parte do governo de Assad.

A chegada à capital aconteceu por meio de combatentes ligados ao movimento Hayat Tahrir al-Sham (HTS) nos subúrbios de Damasco.

O chefe de assistência da Organização das Nações Unidas (ONU), Tom Fletcher, disse que a organização intergovernamental monitora a situação “com preocupação”.

“Todos os lados devem garantir que os civis sejam protegidos, possam se movimentar livremente e que o acesso seja facilitado para aqueles que precisam de apoio humanitário, onde quer que estejam”, escreveu Fletcher, em uma publicação na rede social X.

Com o avanço pelo país, os rebeldes informaram que não irão atacar escritórios da ONU e as organizações internacionais na Síria.

“Afirmamos que todas as instituições governamentais, organizações internacionais e escritórios da ONU que operam no nosso território são instituições a serviço do povo e temos o dever de protegê-los e preservá-los”, indicou um grupo rebelde ligado a coligação islâmica Hayat Tahrir al-Sham (HTS).