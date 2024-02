Receita abre nesta 5ª feira consulta a lote residual do IRPF

208.323 pessoas receberão um total de R$ 304,1 milhões em restituições em 29 de fevereiro; leia como consultar

22.fev.2024



A Receita Federal anunciou que abrirá nesta 5ª feira (22.fev.2024), a partir das 10h, a consulta a um lote residual de restituições do IRPF (Imposto de Renda Pessoa Física). Ao todo, 208.323 pessoas receberão o pagamento, agendado para 29 de fevereiro.

Os lotes residuais são pagos a contribuintes que caíram na malha fina, mas regularizaram as pendências. Os valores pagos são referentes a declarações de 2023 (ano-base 2022) e anos anteriores.

A consulta poderá ser feita de duas formas:

pelo site da Receita – clicando em “Meu Imposto de Renda” e “Consultar a Restituição”. Se identificar alguma pendência na declaração, o documento poderá ser retificado; pelo aplicativo “Meu Imposto de Renda” – disponível para celulares e tablets Android e iOS (iPhone). O valor total distribuído pela Receita Federal em 29 de fevereiro será de R$ 304,1 milhões, sendo R$ 208,9 milhões a pessoas com prioridade –como idosos, deficientes e profissionais cuja maior fonte de renda seja o magistério.

O pagamento da restituição do IRPF é feito na conta bancária indicada na declaração. Se o crédito não for realizado por algum motivo (por exemplo, a conta informada foi desativada), os valores ficarão disponíveis para resgate por até 1 ano no Banco do Brasil.

Neste caso, um novo agendamento pode ser feito pelo Portal BB, ou ligando para a Central de Relacionamento do Banco do Brasil: capitais e regiões metropolitanas – 4004-0001; demais localidades – 0800-729-0001; telefone exclusivo para deficientes auditivos – 0800-729-0088.