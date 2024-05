Receita apreende 39 mil garrafas de Heineken, de R$ 260 mil, no DF

A Receita do Distrito Federal, vinculada à Secretaria de Economia, apreendeu 39,3 mil garrafas long neck da marca Heineken, na madrugada desta quinta-feira (30/5).

Segundo o órgão, as cervejas avaliadas em R$ 260 mil estavam com nota fiscal inidônea. Foram apreendidos 1.638 fardos no caminhão parado pela fiscalização tributária na BR-060. Veja imagens:

Receita do DF apreende bebidas alcoólicas e itens de vestuário sem nota fiscal (5)

Os auditores da Receita do DF apreenderam, também na madrugada do dia 30 de maio de 2024, 25 toneladas de bebidas alcoólicas, óleo de soja e gêneros alimentícios, nas proximidades da Água Mineral. Divulgação/Secretaria de Economia do DF

Receita do DF apreende bebidas alcoólicas e itens de vestuário sem nota fiscal (4)

Entre os itens apreendidos, estavam garrafas de vinho Divulgação/Secretaria de Economia do DF

Receita do DF apreende bebidas alcoólicas e itens de vestuário sem nota fiscal (3)

Garrafas de vinho apreendidas sem nota fiscal Divulgação/Secretaria de Economia do DF

Receita do DF apreende bebidas alcoólicas e itens de vestuário sem nota fiscal (2)

Itens apreendidos em ônibus Divulgação/Secretaria de Economia do DF

Os auditores da Receita do DF apreenderam, também nesta madrugada, 25 toneladas de bebidas alcoólicas – como vinho –, óleo de soja e gêneros alimentícios, nas proximidades da Água Mineral.

Na BR-020, os auditores abordaram um ônibus com peças de roupa e sapatos sem documentação fiscal. Todos os itens foram levados para o Depósito de Bens Apreendidos da Secretaria de Economia.

A operação foi conduzida pela Gerência de Fiscalização de Mercadorias em Trânsito (GEFMT), da Coordenação de Fiscalização Tributária (Cofit). A estimativa é de que as mercadorias retidas e apreendidas sejam avaliadas em R$ 1,1 milhão.

“A importância da fiscalização tributária do DF perpassa por combater efusivamente à sonegação fiscal, proporcionando uma sensação de risco àqueles que insistem em deixar de cumprir suas obrigações fiscais junto à Receita do DF”, disse o coordenador de Fiscalização Tributária, Silvino Nogueira Filho.

Segundo o secretário de Economia do DF, “o objetivo não é apenas apreender e multar, mas mostrar que o GDF está nas ruas atuando para que os tributos sejam arrecadados dentro da lei, sem prejudicar aqueles contribuintes que estão em dia com o Fisco”.