Receita Federal apreende mais de 9kg de haxixe em mala de passageiro no Aeroporto

A Receita Federal apreendeu, nesta quarta-feira (13), 9,4 kg de haxixe, droga derivada da maconha, no Aeroporto Internacional de Salvador. O material foi encontrado na bagagem de um brasileiro que chegava de Lisboa, capital de Portugal, em um voo da TAP.

Os profissionais visualizaram pacotes suspeitos na mala do homem enquanto a bagagem passava no aparelho scanner, procedimento padrão que acontece antes do embarque e desembarque dos passageiros. Quando a bagagem foi aberta, os tabletes de haxixe foram achados.