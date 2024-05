Receita Federal libera consulta ao primeiro lote de restituição de 2023 para contribuintes do Rio Grande do Sul

A Receita Federal liberará a consulta ao primeiro dos cinco lotes de restituição de 2023 para cerca de 5,6 milhões de contribuintes que entregaram a Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física, a partir das 10h desta quarta-feira (22). O lote contempla todos os contribuintes do Rio Grande do Sul com direito a receber, além de restituições residuais de anos anteriores, totalizando R$ 9,5 bilhões. Os contribuintes com prioridade no reembolso receberão todo o valor disponível. Este ano, devido às enchentes, os contribuintes gaúchos foram incluídos na lista de prioridades. A maioria dos beneficiados, têm entre 60 e 79 anos, seguidos de 1.105.772 contribuintes cuja principal fonte de renda é o magistério. Em terceiro lugar, estão 886.260 declarações de contribuintes gaúchos, incluindo exercícios anteriores, totalizando mais de R$ 1 bilhão. O quarto grupo contempla 787.747 contribuintes que informaram a chave Pix do tipo CPF na declaração do Imposto de Renda ou utilizaram a declaração pré-preenchida.

Os demais beneficiados são 258.877 idosos acima de 80 anos e 162.902 contribuintes com alguma deficiência física ou mental, ou moléstia grave. A consulta à restituição poderá ser feita na página da Receita Federal na internet, através do botão “Consultar a Restituição” no menu “Meu Imposto de Renda”. Também é possível realizar a consulta pelo aplicativo da Receita Federal para tablets e smartphones. O pagamento será realizado em 31 de maio, na conta ou chave Pix do tipo CPF informada na declaração do Imposto de Renda. Caso a restituição não seja depositada na conta informada, os valores ficarão disponíveis para resgate por até um ano no Banco do Brasil. O contribuinte poderá agendar o crédito em qualquer conta bancária em seu nome através do Portal BB ou ligando para a Central de Relacionamento do banco.

Publicado por Luisa Cardoso

*Reportagem produzida com auxílio de IA