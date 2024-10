Recife: Com 74%, João Campos é favorito já no 1º turno, diz Datafolha

Rodolfo Loepert/PCR

1 de 1 joão campos – Metrópoles – Foto: Rodolfo Loepert/PCRO prefeito do Recife (PE) e candidato à reeleição João Campos (PSB) tem 74% das intenções de voto, conforme pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira (3/10).

João Campos segue isolado na liderança, com uma vantagem grande em relação aos demais candidatos, o que sugere possível vitória no 1º turno das eleições.

Atrás do prefeito, aparecem os candidatos Gilson Machado (PL), com 10% das intenções de voto, Daniel Coelho (PSD) com 5% e Dani Portela (PSol) com 4%.

Na rodada anterior da pesquisa, divulgada no dia 19 de setembro, o prefeito de Recife apareceu com 76% das intenções de voto.

O Datafolha ouviu 910 eleitores no Recife entre terça e quinta (1º a 3/10). A margem de erro do levantamento, encomendado pela TV Globo e pela Folha de S.Paulo, é de três pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. O levantamento foi registrado sob o número PE-06324/2024 na Justiça Eleitoral

