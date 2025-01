Recife: disputa pelo tráfico pode ter motivado chacina que matou 7

Ruan Pablo/DP

1 de 1 Imagem colorida do delegado da PC/PE – Metrópoles – Foto: Ruan Pablo/DP

Para a Polícia Civil de Pernambuco, a morte de sete pessoas, sendo três da mesma família, na madrugada desse domingo (12/1), no Alto do Reservatório, em Nova Descoberta, zona norte do Recife, pode ter sido motivada por uma disputa pelo tráfico de drogas na área.

“Essa é a nossa linha mais forte de investigação até o momento”, afirmou o delegado Ivaldo Pereira, diretor da Diretoria Integrada Especializada (Diresp).

Leia a reportagem completa no Diario de Pernambuco, parceiro do Metrópoles.

Quais assuntos você deseja receber?

Notícias GeraisBrasilDistrito FederalSão PauloEsportesVida & EstiloSaúdeGastronomiaCelebridadesEntretenimentoPets

Parece que seu browser não está permitindo notificações. Siga os passos a baixo para habilitá-las:

1.

Mais opções no Google Chrome

2.

Configurações

3.

Configurações do site

4.

Notificações

5.

Os sites podem pedir para enviar notificações

metropoles.com

Você quer ficar por dentro das notícias mais importantes e receber notificações em tempo real?

» Read More