Reconhecimento Facial auxilia na captura de quatro foragidos da Justiça na Bahia

O Sistema de Reconhecimento Facial da Secretaria da Segurança Pública (SSP-BA) auxiliou na localização de quatro foragidos da Justiça. As prisões aconteceram no domingo (3) e na segunda-feira (4), em Salvador e no município de Porto Seguro.

Os foragidos eram procurados pelos crimes de associação criminosa, roubo, descumprimento de medida protetiva e dívida de pensão alimentícia.