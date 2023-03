Record acusa Globo de plágio por propaganda do The Voice Kids

A nova temporada do The Voice Kids estreia no dia 9 de abril e, antes mesmo de começar, a competição musical já reascendeu a rivalidade entre a Globo e a RecordTV. Isso porque o canal do bispo Edir Macedo acusa a empresa dos Marinhos de plágio pela propaganda da atração infantil, que começou a ser veiculada nesta semana.

Na peça publicitária em questão, crianças cantoras surpreendem pessoas em um supermercado e em uma praça de alimentação, com um musical com sucessos como Fico Assim Sem Você, de Bochecha, e Lua de Cristal, da Xuxa.

Agora, a Record afirma que um conceito similar foi usado por eles em 2014, para divulgar a novela Vitória. Na época, em vez de crianças, são vendedores de uma livraria que surpreendem pessoas ao cantar Tente Outra Vez, de Raul Seixas.

Em nota, a Record confirmou ter visto plágio na chamada da Globo e ter ficado incomodada ao assistir à peça da concorrente. A empresa carioca ainda não se manifestou sobre o caso.

Esta não é a primeira vez que a Record acusa a Globo de plágio. Em dezembro do ano passado, o primeiro teaser do BBB23 também causou desconforto e remeteu ao comercial de A Casa, de 2017, apresentado por Marcos Mion.