Record corta Mariana Godoy do Fala Brasil e convoca novos âncoras

A famosa emissora de televisão, Record, promove reformulação no programa jornalistico de todas as manhas do canal, o Fala Brasil, corta a apresentadora Mariana Godoy, e convoca novos âncoras para bater canal rival, o SBT.

O canal de Edir Macedo reformula o programa jornalistico em uma tentativa de neutralizar o jornal de Silvio Santos, exibido no SBT, o Primeiro Impacto que se consolidou na vice-liderança na disputa pela preferência dos telespectadores nos últimos meses, deixando o jornalístico apresentado pela famosa Mariana Godoy, para trás.

