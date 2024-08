Record diz que anúncio sobre Davi Brito é fake

A sexta-feira (9/8) foi marcada por um “desmentido” da Record sobre a participação de Davi Brito, campeão do BBB24, em A Fazenda 16. Além da nota oficial enviada pela emissora sobre o convite do ex-motorista de aplicativo e sua irmã, Raquel, para o reality rural, uma montagem da série Nunca foi convidado começou a circular nas redes sociais.

Mas pasmem, queridos leitores, a coluna descobriu que a empresa de comunicação foi vítima de fake. Isso mesmo, internautas usaram a logo da Record para fazer a publicação. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da emissora.

1 de 9

Record diz que anúncio sobre Davi é fake

Instagram/Reprodução

2 de 9

Rachel Sheherazade entrevista Davi Brito para o Domingo Record

Reprodução

3 de 9

“Mais um dia de luta”, diz Davi Brito após dispensa da TV Globo

Instagram/Reprodução

4 de 9

Davi Brito posa sorridente e usando óculos escuros

Instagram/Reprodução

5 de 9

Recentemente, Davi surgiu nas redes sociais atirando e com uma arma de fogo

Reprodução/ Instagram

6 de 9

A emissora teria levado em conta as polêmicas e confusões em que ele esteve envolvido

Instagram/Reprodução

7 de 9

Davi Brito não teve o contrato com a Globo renovado

Instagram/Reprodução

8 de 9

Davi Brito

Reprodução

9 de 9

Davi foi campeão do BBB24

Instagram/Reprodução

Vale lembrar que, em meados de julho, a empresa fez um card desse para o Instagram para negar que tivesse convidado Dudu Camargo para o programa, que estreia no dia 17 de setembro. A montagem atual, porém, é falsa.

Davi Brito na Record TV Livre, depois de não ter seu contratado renovado com a Globo, Davi Brito poderá ser visto, em breve, na Record TV. A coluna Fábia Oliveira descobriu que o campeão do BBB24 vai bater um papo com Rachel Sheherazade.

A jornalista vai estrear uma nova atração na emissora do Bispo Macedo, no dia 18 de agosto, às 12h30. Conforme anunciado em julho, Domingo Record será uma revista eletrônica com um formato inovador para o público, com reportagens especiais, entrevistas, curiosidades e quadros ao vivo, misturando jornalismo e entretenimento.

Segundo o colunista Kadu Brandão, do iBahia, Rachel e Davi causaram um alvoroço em Salvador, na Bahia. Os dois fizeram alguns registros numa estação do metrô, causando uma grande aglomeração de fãs, que queria chegar perto e tirar fotos com os famosos. Davi estava cercado de seguranças.

Vivendo algumas polêmicas, Davi será o primeiro entrevistado de Rachel, que já comandou a segunda edição de A Grande Conquista, depois do sucesso em A Fazenda 15, mesmo após ser desclassificada por ter agredido Jenny Miranda. Ela virou umas queridinhas do público, caindo nas graças da Record.