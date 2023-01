Record já pagou o prêmio a Bárbara Borges: saiba quanto foi descontado

Quase seis semanas já se passaram desde a final de A Fazenda e uma dúvida que surge é se o prêmio de R$ 1,5 milhão de Bárbara Borges já foi pago pela Record TV, já que em alguns casos, o valor demora a chegar à conta do campeão. A coluna LeoDias, então, apurou e descobriu que a ex-paquita já recebeu o grande prêmio, mas teve desconto. Confira quanto a peoa pagou de imposto.

Conforme apurado pela coluna, a atriz e todos os demais participantes do reality show já receberam suas premiações.

Considerando o Imposto de Renda com a alíquota de 27,5%, Bárbara Borges teve um desconto de R$ 412,5 mil, sob o R$ 1,5 milhão, pago pela Record TV. Sendo assim a ex-Paquita recebeu a quantia de R$ 1.087.500.

Bárbara Borges na volta da Roça Falsa (Reprodução: PlayPlus)

Bárbara Borges enfrentou Bia Miranda e Iran Malfitano na final do programa comandado por Adriane Galisteu. Bia foi premiada com um carro zero quilômetro por seu seu segundo lugar.

