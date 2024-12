Record opta pelo silêncio sobre anulação de Roça

Desde o fim da formação da Roça, em A Fazenda 16, na última terça-feira (10/12), internautas pedem uma atitude da Record. É que Vanessa Carvalho teria, supostamente, “trapaceado” ao fazer um sinal para alertar Gilson de Oliveira.

Na web, a especulação é de que a ex-Casamento às Cegas teria passado uma dica para o ex de Gracyanne Barbosa ao dar o Poder do Lampião para Sidney Sampaio. A atitude quebra as regras do reality rural, que não permite troca de informações antes de todos os pergaminhos estarem abertos.

No X, o caso ganhou repercussão durante a madrugada desta quarta-feira (11/12) e os internautas vêm cobrando um posicionamento da emissora e de Adriane Galisteu, apresentadora da atração.

Pois bem! Esta jornalista, que sabe de tudo e mais um pouco, descobriu em primeira mão que o canal do Bispo Macedo optou por se manter em silêncio e só deve abordar o problema durante o ao vivo desta noite. A Fazenda 16 começa às 22h45.

Até então, Sacha e Flor seguem na disputa pela preferência do público. Já Yuri, Luana e Gui vão disputar a Prova do Fazendeiro, na noite desta quarta-feira (11/12). Quem ganhar a disputa, conquista o chapéu mais desejado entre os participantes e quatro vão correr o risco da eliminação. Na próxima quinta-feira (12/12), dois peões deixam a sede.

Na edição passada de A Fazenda, Yuri Meirelles foi anunciado como campeão do Poder do Lampião e a frase “Yuri roubou na prova” ficou entre os assuntos mais comentados do microblog. Nas mensagens, os fãs do reality rural apontavam uma infração do peão.

Algum tempo depois, a produção entrou em contato com os participantes e informaram sobre a decisão:

“Depois de uma avaliação detalhada da prova, foi detectada uma infração. O Yuri foi alertado pela apresentadora Galisteu que não poderia pegar todas as chaves de uma só vez até as caixas de força.

4 imagens Fechar modal. 1 de 4 Record decide de pronunciar sobre a Roça de A Fazenda 16 Reprodução 2 de 4 A formação da Roça A Fazenda 16 causou um alvoroço nas redes sociais Reprodução 3 de 4 A formação da Roça A Fazenda 16 causou um alvoroço nas redes sociais Reprodução 4 de 4 A formação da Roça A Fazenda 16 causou um alvoroço nas redes sociais Reprodução

Nesse momento, ele deixou uma das chaves transportadas indevidamente em cima de uma caixa. Ela foi usada na sequência, quebrando uma das regras da prova”, começou ela.

Após fazer uma pausa porque Yuri gritou “caô! Eu quero ver o VAR, hein!”, a comandante seguiu informando a decisão: “Por isso, o Yuri foi desclassificado e o vencedor passa a ser o peão com o segundo menor tempo, Lucas”.

Imediatamente, o ex-marido de Jojo Todynho comemorou a vitória, pegou o cordão com Yuri e foi “conferir” o Lampião, que agora está sob sua responsabilidade. Como o modelo pediu “VAR”, a produção colocou a imagem da infração da tela da TV da sala.