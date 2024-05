Record pode ter de pagar dívida de Ana Hickmann na Justiça: entenda

Instagram/Reprodução

1 de 1 Ana Hickmann posa, séria, de look preto e cabelos soltos – Metrópoles – Foto: Instagram/ReproduçãoA TV Record pode ser indicada a pagar um credor de Ana Hickmann, após ser questionada sobre essa possibilidade sobre a 16ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo. Segundo o repórter Daniel Vaquer, do F5, a ideia é usar os valores contratuais que a apresentadora e ex-modelo recebe da emissora por meio de sua pessoa jurídica para quitar a dívida em questão.

Ainda segundo apuração do F5, o débito é com uma instituição financeira que concedeu R$ 185,3 mil em crédito à Hickmann Serviços Ltda., empresa que até o ano passado era da apresentadora em sociedade com o ex-marido, Alexandre Correa. A instituição, contudo, não teve retorno de pagamento nem conseguiu negociar com os sócios.

A Justiça já deferiu o pedido para que a empresa Daniele Banco receba valores que a Record eventualmente pagaria à empresa da apresentadora.

“Defiro o pedido e determino que a Record informe se a executada Hickmann Serviços Ltda. possui créditos a serem auferidos em razão de negócios jurídicos existentes entre as partes, e, em hipótese positiva, providencie o pagamento dos valores por intermédio de depósito para conta bancária vinculada a este Juízo”, diz trecho da decisão da Justiça.

A Record tem até 30 dias após recebimento da intimação para responder à Justiça.

