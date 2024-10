Record se pronuncia sobre substituições em A Fazenda 16

Nesta terça-feira (29/10), a Record se pronunciou sobre os rumores de que irá substituir Fernanda Campos e MC Zaac, que desistiram de seguir em A Fazenda 16. Antes deles, Raquel Brito foi desclassificada após manifestar problemas de saúde.

As especulações começaram depois de um vídeo viralizar nas redes sociais, com imagens de Nadja Pessoa entrando no programa. A montagem acabou se transformando em meme, já que a ex-mulher de D’Black foi confinada algumas vezes na atração.

“A princípio não haverá substituição. O programa segue o cronograma previsto”, respondeu a produção em nota oficial.

Na web, internautas pedem que seja realizada uma repescagem, uma vez que foram três baixas seguidas, para movimentar ainda mais o jogo.

Por enquanto, A Fazenda 16 vai continuar com 16 participantes disputando o prêmio inédito de R$ 2 milhões.

“Injustiçada”, diz Fernanda Campos

O fim de semana foi de muita confusão e duas desistências em A Fazenda 16. Fernanda Campos e MC Zaac bateram o sino e desistiram do reality rural da Record e usaram as redes sociais para desabafar.

A influenciadora se manifestou através de uma nota no Instagram, assinada por sua assessoria de imprensa, e se disse “injustiçada”: “Como já confirmado pela Record, Fernanda Campos deixou o reality A Fazenda na tarde deste domingo (27/10). Ela está bem, tranquila e com a família em sua casa na zona sul de São Paulo”, começou.

Em seguida, a equipe da ex-peoa esclareceu o motivo: “Ao contrário do que se especula na internet, Fernanda não desistiu do programa por conta da confusão generalizada ocorrida ontem, mas por se sentir injustiçada em outros momentos do jogo, sobretudo em meio a tantas provocações. Algo que só ela viveu e sentiu no reality”, afirmou, antes de completar:

“Por conta disso, chegou no seu limite e preferiu deixar o programa sem culpas, sem arrependimentos e de cabeça erguida, pronta para novos desafios e para retomar seu trabalho aqui fora”, pontuou.

Logo depois, ela se dirigiu aos fãs: “Fernanda agradece o carinho, as mensagens positivas e a torcida de todos. Ela seguirá acompanhando o reality, vibrando com seus aliados e comentando tudo o que acontece em A Fazenda’, agora nas suas redes sociais. Para ela, o momento é de alívio, paz e descanso. Agradecemos a produção e direção do reality e esperamos anunciar novidades em breve”, finalizou.

O time MC Zaac também falou sobre o caso: “Infelizmente, Zaac bateu o sino e oficialmente desistiu de A Fazenda 16! A pressão do confinamento pesou muito na balança e esse sonho, agora, fica para trás. Não para colocar um ponto final nessa história, mas apenas uma vírgula, pois novos sonhos virão! O homem dos hits é imparável e, com certeza, seguirá fazendo pelo seu melhor em nome da sua arte, dos seus princípios e das pessoas que ama”, declarou, antes de encerrar:

“Agradecemos a todos vocês que participaram dessa jornada com a gente e pedimos para que continuem acompanhando o Zaac nos próximos passos. Ele é um cara de ouro que só merece o melhor e continuará lutando para entregar isso para cada um de vocês que torcem por ele!”, concluiu.